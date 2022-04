Nora DARRHAR

Née à Ostende (Belgique), je suis arrivée en 2008 à Istres en centre de formation de Volley Ball après avoir passé 16ans au Maroc (Rabat). Combinant a la fois un projet sportif et professionnel, je suis actuellement aux Etats Unis en Caroline du Nord grâce à une bourse sportive et scolaire pour intégrer l'équipe de Volley Ball de l'Université de Saint Andrews (Laurinburg) et y étudier avec un major en business. J'ai obtenu mon DUT Gestion des Entreprises et des Administrations en Juin 2013 tout en jouant en Nationale 1 et 3 de Volley Ball. J'essaye de concilier le Volley Ball et ma formation de gestion/économie/marketing pour espérer faire de ces 2 domaines un tout dans lequel travailler plus tard.



Mes compétences :

Dynamique de groupe

Négociation commerciale

Économie

Marketing

Sport de haut niveau

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion

Droit public

Sage Paie

Droit du travail

Sage 100

Office 2010

Droit des sociétés

Sphinx ou excel

Volley ball

Sports

Gestion

Communication

Finances