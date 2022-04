Delphine CARTON

A la recherche d’un emploi depuis 2013, et disposant d’une solide expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat et de l’assistance administrative, et du conseil à la personne, notamment dans le domaine du Notariat. J’envisage de me réorienter professionnellement dans le milieu Social et l’aide administrative à la personne, qui suscite pour moi un grand intérêt.



Les neuf années passées dans le Notariat, m’ont permises d’élargir mes compétences administratives et relationnelles, de développer ma connaissance en l’outil informatique ainsi que mes qualités rédactionnelles. Elles m’ont également permises d’affiner mon sens du contact humain, mon intérêt pour l’échange, le conseil, le suivi rigoureux de dossiers et le respect de la confidentialité indispensable au domaine « social ».



J’ai pu également approfondir mon intérêt pour l’aide à la personne et la relation sociale, grâce à différentes actions personnelles menées sur le Dunkerquois (comités de soutiens, actions envers les sans-abris, création d’une page internet « DK SOLIDARITE ET PARTAGE »).



La finalité de mon projet serait d’occuper un poste de conseillère en réinsertion, ou en économie sociale et familiale, mon intérêt principal étant dirigé vers un public confronté à de grandes difficultés financière, se trouvant dans une situation dite précaire.



L’autonomie, la rigueur, la grande polyvalence dont je dispose, ainsi que le suivi efficace de dossiers, sont des atouts que je pourrais mettre au service de ce public.



Dotée d’une grande capacité d’adaptation dans toutes les taches qui me sont confiées, d’une réelle motivation, je suis consciencieuse et sérieuse dans tout ce que j’entreprends, et je souhaite utiliser cette formation afin de combler mes lacunes en matière de politique sociale.



A présent, je souhaite mettre à profit mon expérience professionnelle, et personnelle en me portant candidate à un poste au sein de votre structure en contrat de professionnalisation pour une durée d’un an.



Ainsi, Je vous invite à me rencontrer afin que je puisse vous exposer de vive voix l’intérêt et les atouts que présente ma candidature dans le cadre de ce type de contrat.



Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à ma demande,



Delphine CARTON



Mes compétences :

Word