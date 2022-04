Delphine CASTELLIER

J'ai une expérience de 10 ans dans l'animation socio-culturelle en tant qu'animatrice puis directrice de structure d'accueil sans hébergement (ALSH) dans le 94 et le 77.

Je viens de conclure une formation de secrétaire comptable et je suis en cours de formation d'assistante Commerciale.

Avec une aisance relationnelle, une rigueur de travail et des compétences actualisées, je vise un poste pilier dans une PME.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Animation

Microsoft Access