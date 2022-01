Delphine COLAS

Fondatrice de l'agence de design graphique et multimédia Spot-it.

Je travaille en tant que directrice artistique, graphiste et développeur depuis plus de 10 ans.

Chez Spot-it, nous sommes passionnés par l'identité visuelle et les nouvelles technologies alors n'hésitez pas à visiter notre siteArray



Mes compétences :

Web marketing

HTML

MySQL

JQuery

Webmaster

Publicité

Identité visuelle

Internet

WEB

WebDesign

Presse

Communication

Signalétique

Anglais

Photoshop

Réseaux sociaux

PHP

Marketing

Sites web

Édition

Wordpress

SEO

Graphiste

Nouvelles technologies

Design

Illustrator

in-design

Multimedia

Design graphique