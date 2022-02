Delphine COTTET

Cadre administratif ADEME (49) - en CDI mars 2013



Sens de l'écoute - Organisée - Goût du travail en équipe - Force de proposition



Gestion administrative :

Gestion des subventions /contrats et avenants d'aides publiques

Contrats d'achats (rédacteur) marchés publics

Assurer les engagements et la relations clients

Organisation d'évènements



Gestion administrative du personnel :

Recrutement / intégration

Rémunérations

Contrats / Statuts

Congés /Prévoyance /Invalidité

Gestion des effectifs

Elections des IRP



Gestion stratégique RH:

GPEC (anticipation des besoins, ajustement des ressources aux

besoins)

Flexibilité du travail

Formation



Mes compétences informatiques :

ADMILIA

Ciel Compta/Paie

Hypervision (Zadig)

Internet ((Viadeo, Linkedin, Vine)

Lotus et Outlook

NDFS et Oracle

OPALE

Pack Office

SAGA

Stradacard et SIREP@

Temptation (Horoquartz)

Véga