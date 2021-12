Delphine DELORME (SERVOZ-GAVIN)

17 ans d'expériences managériales dans les métiers de la supply chain et en gestion de projets transversaux et muti-culturels au sein d'industries internationales.



Depuis 2010, accompagnement de dirigeants, managers et équipes dans leur phase de transition :

- prise de fonction, reconversion professionnelle,

- gestion de la pression et du stress, développement des compétences émotionnelles

- conduite du changement, mise en route de projet

- relation interpersonnelle et développement de routines managériales

- appréhension de son mode de fonctionnement et acquisition d'une communication agile



Membre et coordinatrice ICF du pôle des 2 Savoie

Supervision au sein de l'institut Maieutis

Intervenante RH à l'Université de Savoie



Mes compétences :

Formation professionnelle

SAP

Supply chain

Conduite du changement

Coaching professionnel

Assessment

Cohésion d'équipe

Gestion des conflits

Programmation neuro-linguistique

Accompagnement de dirigeants

process com

Communication