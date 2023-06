Maître de conférences



Département Mécanique de la FST Lyon 1



Laboratoire de Mécanique des Fluides et Acoustique

LMFA UMR 5509



Thématiques de Recherche:

mécanique des fluides et environnement

transport de sédiments, avalanches subaquatiques, formations de rides et dunes de sable, interaction turbulence/particules, interaction plantes/écoulement



Mes compétences :

Mécanique

Recherche scientifique

Enseignement

Mécanique des fluides