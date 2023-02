Delphine ETCHENIQUE

Professionnelle du monde muséal, de la médiation culturelle et du développement des publics, j'évolue depuis 2003 dans le domaine patrimonial et culturel auprès de collectivités territoriales et institutions publiques de Nouvelle Aquitaine.

Directrice de musée entre 2013 et 2022 puis Directrice des Affaires culturelles, je me singularise par mon management humaniste et mes projets de co-construction de l'action publique.

Rendre accessible la culture à tous, particulièrement en milieu rural, est au coeur de mon action. Par l'organisation d'évenements novateurs, je contribue à revitaliser les territoires déficitaires dont l'attractivité et le bien-vivre ensemble sont les moteurs.



Expertise :

Collectivités et réseaux

Droit du patrimoine

Gestion d'établissement

Management

Conservation préventive

Gestion des risques