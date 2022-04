Yanick GOURVILLE

Médiation numérique à destination de tous publics : usagers, services culturels de la commune, office du tourisme, élus.



Ateliers : selon vos thematiques, vos objectifs, vos publics, j'organise, livre clé en main ou anime des ateliers sur mesure en lien avec vos usages numériques et la culture sur votre territoire.



Édition numériques : applications et livres numériques. Mise en place de projet, accompagnement et suivi.



J'organise et dispense des formations sur mesure pour petits groupes autour des questions que vous vous posez sur le numérique, vos publics, votre territoire. (Musique, tablettes, réseaux sociaux par exemple)



J'interviens à titre individuel ou par le biais de partenaires. Je suis aussi formateur pour le CNFPT au niveau national.



Vous pouvez me suivre sur Twitter: @pensezavous.



Mes compétences :

Édition

Écriture

Internet

Réseaux sociaux

Animation

Formation

Ateliers numériques

Bureautique

Périscolaire (TAP)

Livre numérique

Médiation