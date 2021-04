Delphine LEBAIN

Après un début de carrière dans le développement local et la gestion territoriale des emplois, je me suis intéressée aux organisations et aux hommes qui les composent, avec un double enjeu : faire en sorte que la politique rh dans une entreprise soit un levier de performance tout en conservant le bien être et le développement de ses collaborateurs. Généraliste de la fonction RH, avec de solides connaissances en SIRH, j'aime travailler avec les opérationnel RH et proposer des actions d’amélioration basées sur les meilleures pratiques.



Mes compétences :

Ressources Humaines

GPEC

RH

Recrutement

E-recrutement

Conseil

Sourcing

Web 2.0

Mobilité

Recrutement 2.0