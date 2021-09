Profil Sur Linkedin:

www.linkedin.com/in/delphine-lemaire-idelartcom



WEBDESIGNER après un Cursus Artistique une expérience professionnelle riche en commerce, cuisiniste, éducation, animation... Je m'épanouie aujourd'hui dans le design Web suite à un bilan de compétence.

En Formation Webdesigner, CEFIM TOURS grande école du numérique, pour cette année 2021 à juin 2022.

Je vous propose mes compétences et tout mon talent, lors d'un stage qui s'effectuera les 3derniers mois de mi MARS à mi JUIN 2022.

Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Sketch, HTML5, CSS3, JS, UX/UI, WordPress, Mobile First, Responsive, Référencement...

Formation délivrée par des professionnels en activités, avec de vrais projets et formidables clients !

Recherche aussi Projets Webs intéréssants à développer lors de cette formation.

Cordialement

Delphine Idelartcom.