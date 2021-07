Delphine LEMONNIER

Forte de 15 années d’expérience, j’ai aujourd’hui une vision globale de la fonction financière, une expertise en consolidation et de solides compétences en gestion de projet et conduit du changement dans des environnements challengeants.



J’ai développé mes capacités d’adaptation en évoluant pendant 8 ans en cabinet d’audit et appréhendé la dimension internationale et multi-culturelle au sein du groupe PGA MOTORS.



Actuellement responsable du service consolidation que j’ai créé en 2010, je manage une équipe de 2 personnes et je déploie des projets stratégiques avec pour seule ambition d’accompagner constamment le groupe dans sa croissance.



Dans le cadre des missions confiées, j’apprécie de faire des allers-retours entre vision globale et recherche de solutions pratiques. J’apprécie également de créer du lien entre les fonctions et les personnes, ce qui me semble indispensable pour réussir ensemble.



Mes compétences :

Comptabilité

Consolidation

Finance

Fiscalité

Formation

Management

Reporting

Normes IFRS

Environnement multi-culturel

Conduite de projet

Conseil financier

Audit financier

Anglais