Didier MAIGNANT

Expert comptable pendant 10 ans en cabinet puis DAF dans l’industrie depuis 15 ans, j'ai réalisé récemment plusieurs missions de retournement notamment dans le Groupe Heuliez puis dans Mia Electric.

Manager expérimenté d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles allant jusqu'à 50 personnes, j'utilise couramment tous les outils de contrôle de gestion industrielle et de prévision d’activité et ai participé activement à la mise en place d’un ERP.

L’expérience acquise dans l’audit et le conseil m’a permis de conduire avec succès des opérations de croissance externe, de proposer et de mettre en place efficacement des opérations de restructuration et de réorganisation.



Mes compétences :

Fiscalité

SAP

Gestion de crise

Audit

Contrôle de gestion

Expertise comptable

Business plan

Finance

Contrôle budgétaire

Directeur financier

Direction financière

Management