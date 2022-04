Didier MAIGNAN

Activité :

Je suis expert en "capacity planning" certifié par Microsoft. Ma spécialité est le conseil en dispositifs de gestion de plan de charge et de projet. Je mets en place des tableaux de bord multiprojet de planification et de suivi de facturation de livrables et de plan de charge, . Diplomé d'école de commerce spécialisée dans la finance, avec une expérience de 10 ans dans ce métier, je mets en place des outils pour planifier l’activité des équipes, gérer les conflits de charges multiprojet et suivre les budgets et les financements au plus près. Il arrive fréquemment que je mette en place le système de feuilles de temps de Project OnLine, pratique ouvert et avantageux.



Responsable de la TMA chez des clients grands comptes de plus de 2000 personnes, je répare des systèmes Project Server mal maintenus ou mal installés.

J'interviens également en assistance à maitrise d’ouvrage pour conduire l'expression des besoins, rédiger les spécifications, et assurer la qualification (Recette).

Livrables :

Supports de formation

Rapport de préfacturation et de prévision budgétaire orienté projet et service

Tableaux de bord, Plannings, histogramme de charge par profil par projet et par personne, Audit de gestion de projet

Note de cadrage, Fiches d’exigences, cahier des charges, Spécifications, stratégie de recette, cahier de recette, suivi des risques et des budgets





Outils :

Partenaire Gold Microsoft, je m’appuie souvent sur Microsoft Project OnLine ou Project Server comme outils multiprojet de priorisation de projets et de centralisation de ressources , MS Project 2013 comme outil de planification, SQL Server comme base de données SharePoint comme base de connaissance partagée et de décisionnel, et SharePoint Designer pour la production de workflow et rapports personnalisés.

Références récentes :

Axa France Services

CEA (Comissariat à l'Energie Atomique)

CNAV

CIMUT

ADN

Ville de Versailles

L'Oréal

France Galop

Orange

Planitec



Blog et site web :

http://www.e-labor.fr

http://didiermaignan.unblog.fr

Certifications récentes :

ITIL Foundation v3

Certification Microsoft Certified Specialist en anglais, en 2014 74-344 "Managing Portfolios and Programs with Project Server 2013 "

MCTS 70-177et 70-632 "Managing Project with Microsoft Project".

SCRUM OPEN réussi



Mes compétences :

Microsoft Project

Formation

Gestion de projet

Planification

Système d'information

Feuilles de temps

Maintenance informatique

Suivi de chantiers

Nucléaire

Construction

Project Management Office

Audit Project Server

Microsoft Project Server

cube multidimensionnel SQL Analysis

Windows Server 2008 R2

SharePoint Server 2010

Microsoft SQL Server

Microsoft Excel

Consolidations

Capacity Planning