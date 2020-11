Delphine LEYRIT

De formation Biologiste ayant une spécialité de Biologie Cellulaire et Physiologie option Ecologie, j'ai évolué au sein de l'Université Paris 7- Paris Diderot sur différents postes d'Assistanat Technique, Administrative et Cellules conférences durant 25 ans.

Actuellement, depuis 2 ans au Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports , j'assure le poste d'Assistante de la Transformation Numérique au Bureau de l'accompagnement des usages et de l'expérience utilisateur.



Mes compétences :

Communication

Informatique

Conseil

Enseignement

Pédagogie