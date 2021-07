Delphine NOËL

Collaboratrice comptable au sein du cabinet Audit Conseil Atlantique présent sur La Rochelle, Rochefort, Aigrefeuille, Rivedoux et Royan.



J effectue la tenue, les comptes annuels ainsi que les autres démarches selon votre demande.



Accés sur le conseil et l avenir, je vous conseille et vous accompagne dans l'aboutissement d'un projet, A relever les difficultés, à piloter votre entreprise et les aléas de votre activité.



Tout ceci dans le but de détecter et saisir les opportunités qui vous sont présentées et prévenir les difficultés d'un marché turbulent.





Dynamique, ouverte d esprit, sens de l'échange, J apprécie énormément le contact clientèle ainsi que le travail en équipe.



Toujours à la recherche d enrechissement et de connaissance, je poursuis mes études par correspondance avec l organisme comptalia la validation de mon DSCG ( Diplome Supérieur de Comptabilité et Gestion Niveau Bac +5 : master.



Tournée vers les autres et investie, j'occupe en parralèle le poste de trèsorière au sein du Judo Club Sportif de Rochefort ou l'entraide et l'écoute sont les mots clefs.







Mes compétences :

Informatique

Révision annuelle

Saisie comptable

Accueil téléphonique

Comptable

Dynamique

Commissariat aux comptes

Comptabilité analytique