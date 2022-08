Bonjour et bienvenu.e sur mon profil !





Je suis Delphine, recruteuse freelance et créatrice de Del'Recrutement. J'évolue dans le recrutement depuis 2011 et jai eu le plaisir de travailler en :



Cabinet de chasse de tête

Agence dintérim

Entreprise

Centre de formation





Une expérience globale afin de pouvoir au mieux vous accompagner sur l'ensemble de vos projets liés au processus de recrutement. Je peux m'occuper du processus de A à Z ( Diffusion d'annonces, gestion des candidatures, sourcing, pré-qualification téléphonique, entretien, prise de références, synthèse et reporting) ou à la carte.



MES COMPETENCES:

Droit du travail

Gestion de la formation

Relations clients

Gestion des intérimaires

Chasse de tête

Recrutement

Recrutement par approche directe



Me contacter:

Site: del-recrutement.fr

Linkedin: Delphine PAUL (Recrutement)