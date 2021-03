Delphine RAMASSAMY

Diplômée d'un Master en Management et Marketing spécialisé en Tourisme, Luxe et Gastronomie, je suis à la recherche d'une opportunité dans le secteur du tourisme et de l'événementiel.



Je souhaite mobiliser les compétences acquises en entreprises et en formations pour un poste dans la gestion de la stratégie commerciale et marketing, et ou la relation client.



Issue d'un parcours orienté sur l'international, j'ai développé ma capacité d'adaptation et mon sens de l'organisation au fil de mes expériences à l'étranger. Aussi, je reste ouverte à d'autres opportunités dans le secteur touristique et ou de l'événementiel en France.



De nature dynamique et sociable, je souhaite m'épanouir dans une société où le relationnel, la confiance, et la créativité sont indivisible à la culture d'entreprise. Les différents stages et emplois que j'ai effectués au fur et à mesure de mon parcours m'ont permis d'acquérir des aptitudes tant bien dans le secteur du commerce, du management, de la relation clients, de la gestion de projet et du tourisme.

Curieuse, à l'écoute, et motivée, j'aspire à me perfectionner et à performer dans un environnement qui me donnera l'opportunité de mettre mon savoir-faire et savoir-être à contribution.