Delphine RAVET

Experte en marketing stratégique et opérationnel, jinterviens auprès des entreprises du bricolage et de la décoration afin de trouver des opportunités de croissance écoresponsable et innovante sur les marchés BtoB et BtoC.

Consciente des enjeux RSE daujourdhui, mon action a pour but doptimiser le positionnement des entreprises sur leur marché, de les rendre plus performantes, et de faire progresser lexpérience client dans le respect de leurs valeurs.



A ce titre, je me suis impliquée dans de multiples projets touchant les différents aspects du marketing, de la vente, du merchandising et de la communication ce qui me confère une vision élargie des problématiques et des enjeux auxquels je suis confrontée.

Jai pu me démarquer par des réflexions stratégiques dentreprises, orientations marketing pour lesquelles jai mis en place des solutions créatives et originales alliant aspects pratiques (réduction des coûts) et écoresponsabilité (respect des valeurs).



Engagée sur la croissance des entreprises, j implique et fédère lensemble des services concernés afin quils soient acteurs dans lavancement des projets. Reconnue pour mon implication, mon enthousiasme, ma créativité, et dotée dune forte capacité danalyses, je suis une personne pragmatique orientée résultats.



#Marketing stratégique

#Marketing de marque

#Marketing opérationnel

#Gestion de projet

#Marketing et RSE

#Communication