Delphine RIEHL

'C'est cette joie là que j'ai envie de soulever... dire on fonce, on croit, on est courageux, on a du cran...

... ne serait-ce pas au fond de cela, ce dont on a envie... ?

... d'être surpris et de surprendre...'



Après un premier parcours dans la communication terrain comme attachée de presse puis responsable communication, jai choisi, il y a plus de 15 ans, de réorienter ma carrière professionnelle pour évoluer dans un univers plus 'artistique'.



Passionnée depuis toujours par les arts graphiques, jai suivi une première formation à lÉcole Supérieure dArts Graphiques Estienne-Corvisart à Paris à la suite de quoi j'ai travaillé au sein d'agences de communication en tant qu'infographiste (PAO) pour finalement me tourner vers le webdesign/multimédia.



Parallèlement à mon activité salariée, je me suis installée il y a 12 ans en tant que freelance (print), essentiellement pour le compte d'artistes peintres, plasticiens, sculpteurs, écoles privées, Ministère de la défense...



Toujours très impliquée dans mon travail et très attachée à certaines valeurs, je viens de terminer une formation de 'Motion Design'... je me trouve aujourdhui à la croisée des chemins avec des idées plein la tête et je souhaiterais pouvoir partager qui sait un autre regard...



https://delphineriehl.wixsite.com/imaginair



Mes compétences :

Création artistique

Design graphique

Adobe Creative Suite 5

Web design

Orthographe

Microsoft Office

Adobe CC

Adobe Creative Suite 6

Communication visuelle

Identité visuelle