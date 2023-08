Olivier RIEHL

Ingénieur système au sein de la DSI du Groupe Rapp je suis en charge de la définition des architectures système, de leurs mises en place, et de leurs suivis notamment sur l'aspect sécurité et performances. Évoluant dans un environnement complexe et à fortes contraintes de disponibilité (site e-commerce disponible 24h/24) je maintiens en conditions opérationnelles de nombreux systèmes (linux Red hat pour la plupart) sous différentes architectures et différents types de virtualisation (PowerVM, VMware). Dans le cadre de ma mission j'utilise quotidiennement les produits Websphere et Db2 ou le hardware type Svc, Ds8000 et Bladecenter.



Mes compétences :

Gestion de projet

Administration système

Management

Informatique

Ibm Websphere

Ibm Db2

Linux

Esprit d'équipe