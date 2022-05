Sébastien MACCAGNONI

Prestataire de services informatiques indépendant, expert Open Source, j'offre mes services pour tous projets liés à l'infrastructure informatique des entreprises (serveurs web, messagerie, téléphonie, sécurité, etc), ainsi qu'au développement logiciel (Go et Python). https://freelance.maccagnoni.eu/



Gérant de la boutique en ligne Domotego, spécialisée dans la domotique "DIY", je développe une solution permettant aux auto-constructeurs et auto-rénovateurs de mettre en place une solution domotique qu'ils maîtrisent de A à Z sans complication. https://www.domotego.com/



Mes compétences :

Python

Logiciel libre

Informatique

Linux

Open source

Javascript

MySQL

Apache

Asterisk

PostgreSQL

Debian Linux

Squid

Nginx

Sécurité informatique

Gestion de projets

Ubuntu Linux

Red Hat Enterprise Linux

Formateur informatique