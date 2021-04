Delphine SCHOON

Www.conceptionnet.com



Conceptionnet, depuis 7 ans, propose des services de création de sites Internet, de création de charte graphique et de formation sur les logiciels de P.A.O. (Publication Assisté par Ordinateur) et du Web.



Un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre projet professionnel et vous permettre d'être présent sur le Web en étant bien référencé.



La formation en intra ou inter entreprise - Un audit complet pour encore une fois, personnaliser les cours pour vous permettre de mettre en application les objectifs que vous vous êtes fixés !



N'hésitez pas à prendre contact pour un conseil, une demande de devis.



Mes compétences :

Formatrice

Création graphique

Création site internet

Identité visuelle

Graphisme

Adobe InDesign

Joomla

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop