Delphine TEISSERENC

Diplômée dun Master 2 en Marketing et Développement des Territoires et des Aménagements Touristiques, je me suis reconvertie dans le domaine de la comptabilité.



Forte d'une expérience de 7 ans en cabinet d'expertise comptable en région Ile de France, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités dans les environs d'Angers. Les 7 années en cabinet m'ont permis d'acquérir de solide bases en comptabilité et une expertise dans mon domaine. Aujourd'hui, je souhaiterai mettre mon expérience à profit d'une entreprise.