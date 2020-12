Delphine WEPPE

Je suis Product Owner et Développeur Front-End avec des connaissances approfondies en HTML, CSS et JavaScript.



17 ans dexpérience en agence créative ont nourri ma curiosité et ont multiplié mes connaissances et mes compétences.



Passionnée par la façon dont les gens utilisent la technologie, j'aime être à lécoute et comprendre les désirs et les frustrations des utilisateurs dun produit, utiliser leurs idées pour créer des interfaces simples, belles et fonctionnelles qui présentent un haut degré de désirabilité et de convivialité.



Mes compétences techniques couvrent un large spectre de besoins :



Maîtrise des logiciels Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Afte Effects CC, Adobe Premiere CC

Maîtrise du HTML5 et CSS3, Javascript et JQuery

Notions de PHP 7

Bonnes connaissances des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+...)

Connaissances en référencement SEO

Notions en Système de Gestion de Base de Données (SGBD)





Licences et certifications



Certificat de conseil en organisation et en management du changement

26 ACADEMY

Délivrance le mai 2020



CERTIFICATION PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER

Scrum.org

Délivrance le avr. 2020

ID delphineweppe@orange.fr du diplôme

https://www.scrum.org/certificates/527528



Maîtrise de la qualité en projet Web - 945 points

Opquast

Délivrance le juil. 2020 Expiration le juil. 2025

ID QWEB2015-BP du diplôme

https://directory.opquast.com/fr/certificat/BQTA6X/