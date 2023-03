Delpit ARNAUD

Bonjour à toutes et tous et merci pour l'attention que vous portez à la lecture de mon parcours.

Après avoir "baigné" dans l'univers du sport et l'éducation, j'ai orienté ma carrière vers le management dans les domaines du commerce et de l'organisation de projet.

Cette double compétence me permet d'aborder les problématiques structurelles et organisationnelles que rencontrent les entreprises. Curieux et passionné, je possède une bonne lecture et compréhension des métiers de l'entreprise.

Cette transversalité est essentielle car elle permet de réunir les idées et les forces dont l'objectif est la réussite d'un projet commun.



Mes compétences :

Informatique

Vente

Développement commercial

Management

Commercial

Merchandising

Achat