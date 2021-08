Denis BELLEMIN

DOMAINE DE COMPETENCES



Direction de travaux, d’une manière générale, l’organisation et le suivi de plusieurs chantiers simultanément. Gestion du personnel, du matériel et éventuellement des sous traitants.

Mise en place des budgets, procédures et plannings



Travaux de terrassements en pleine masse, voiries, réseaux divers, maçonnerie, génie civil.

Etudes, chiffrage des dossiers d’appels d’offres, négociations des marchés.

Suivi technique et administratif des travaux, réunions de chantiers, suivi des travaux supplémentaires, relation avec les clients et bureaux de contrôles, démarches commerciales.

Mise en place et suivi des procédures QHSE

Facturation, analytique, réception des travaux, établissement des décomptes définitifs.



EXPERIENCES



TERRASSEMENTS : chantier de 5000 a 1 million de M3, avec utilisation de matériels lourds, scrappers, dumpers rigides et articulés.



ASSAINISSEMENT : divers réseaux : eaux usées, eaux pluviales, adduction d’eau, telecom, lagunages



VOIRIES : couche de forme, enrobés, chantiers jusqu'à 100000 T, bicouche .



GENIE CIVIL : construction de divers ouvrages de petite et moyenne importance



BATIMENT : divers bâtiments de petite et moyenne importance, groupe scolaire, bâtiments industriels, immeuble jusqu'à R+5



DOMAINE PETROLIER : construction de plateformes, travaux en raffineries





Mes compétences :

Directeur de Travaux

travaux publics

Travaux routiers