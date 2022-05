Étant d'une nature entreprenante, j'ai souhaité, tout au long de mon cursus scolaire m'orienter vers la gestion de chantier aussi bien en tant que conducteur de travaux que chef de projet.



Je suis attiré par ce poste, car j'ai toujours aimé me confronter à des projets complexes. Par exemple lors de mes différents stages, j'ai dû optimiser financièrement la réhabilitation d'un quartier (chantier à 1,1 million d'euros) ou vérifier techniquement des chantiers comme la construction de mairies, la rénovation de lycées...



Mon organisation, ma bonne communication, mon dynamisme et ma rigueur ont toujours été des atouts. De plus, mon ouverture d'esprit ainsi que mon autonomie m'ont été indispensables tout aussi bien professionnellement que lors de mes voyages (9 mois en Norvège, 2 mois au Vietnam, 5 mois en Espagne).



Après avoir exercé dans différents métiers, je suis déterminé à travailler dans la gestion de projet. J'aime voir et participer à l'évolution d'un projet de sa naissance à son achèvement. Je pense que ma double compétence ainsi que mes connaissances techniques approfondies seront un atout pour ce type de poste.



Pour plus d'informations, je vous invite à consulter mon CV ou à prendre contact par courriel : quentin.baert@gmail.com



Mes compétences :

Calcul de structure

MATLAB

Contrôle de gestion

Management

Bâtiment basse consommation

Energies renouvelables

Marketing

Gestion de la relation client

Acoustique

Travaux publics

Thermique du bâtiment

Géotechnique BTP

Comptabilité générale

Construction métallique

AutoCAD

Energie éolienne

Energie solaire

Microsoft Office

Espagnol

Béton armé

Microsoft Project

Construction bois

Anglais