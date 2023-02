Denis BOMER

Photographe

Mes clients, situés en Région Centre, en France ou à l’étranger, font appel à moi pour:

- de la photographie industrielle

- la communication et la valorisation de leurs entreprises

- la réalisation de reportages presse-magazine

- un travail d'illustration pour l'édition.



Je réalise un travail de studio pour la création de catalogue et la communication d'entreprise.



Je réalise des reportages pour la presse magazine, mon travail met en valeur les richesses de ma région.

Je me suis spécialisé par passion et par gourmandise, dans la viticulture et la gastronomie du Val de Loire.



Curieux de nature, j'aime découvrir et comprendre votre entreprise afin de la valoriser en image.

Prise de vues numérique 24x36.



Dans des domaines variés, les entreprises et institutions qui me font confiance:



Communication: Wissner-Bosserhoff, Linet France, Grandes Etapes Françaises, L&B Synergie, Bosch France S.A.(ex ZF-Nacam), Hutchinson Ferroviaire, TLD Europe, Trigano Jardin, Saint Michel Biscuits, Marco Polo Foods, Japan Daily, Tarrerias Bonjean, ADFIELDS, Acial Milpli® Averys Group, AEML, Sourcidys, Huilerie Vigean, Schneider Electric, Panodia, Puissance Air, Conseil Départemental de Loir et Cher, Ville de Tours, Interloire, BIVC...



Presse: Gault & Millau, Vinum, La Vigne, Bourgogne Magazine, L'Express, Le Point, Nouvel Observateur, Le Figaro Magazine, La Croix, Le Pélerin, Pleine Vie, Notre Temps, L'Etudiant, La Gazette des Communes, La Gazette Santé,La Tribune, La Salamandre ...



Éditions:

- Ed. Serpenoise: "Challenge Transatlantique" 1ere Traversée en Rosière par deux pilotes Lorrains. 2001

- Ed Sejer-Midi : Manuel Scolaire 2006

- Berger M Éditions "Vignerons et Crus du Berry" 12/2006 (76 portraits de viticulteurs sur 10 appellations) - Texte de Denis Hervier

Ed. Ferret :

- "Carnet Truffiers" 12/2007 - Texte de Denis Hervier

- "Huiles & Saveurs" 10/2009 - Texte de Denis Hervier et Eric Vigean

Récompensé par le Prix Jean-Charles Taugourdeau, lors de la 15 ème édition des Journées Nationales du Livre et du Vin de Saumur célébrant les plaisirs gourmands, avril 2010.



Exposition:

- "De la Terre aux verres" dans le cadre de VitiLoire. 24 photos (en très grand format) sur les grilles du jardin de la Préfecture d'Indre et Loire à Tours, du 15 mai au 2 septembre 2007.

- Exposition à Tours: "Val de Loire, Châteaux viticoles" Juin 2008



