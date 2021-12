Denis COPPEL

Depuis Septembre 2006 : Service des Systèmes d'Information de la délégation Alpes du CNRS où je participe pleinement à la refonte complète du Système d'Information (Drupal, Symfony, PHP5).

J'ai également participé aux développement du portail national emploi du CNRS (http://www.emploi.cnrs.fr ) ainsi qu'au portail national de gestion des contrats de recherche du CNRS (Webcontrat).

De Juillet 2005 à Juillet 2006 : Ingénieur Stagiaire à l'IUT2 de Grenoble

où j'ai développé un logiciel e-learning avec la technologie LAMP (PHP, Propel(OR/M), Smarty, HTMLQuickForm,MySQL,Linux Debian).

Novembre 2000 à Juin 2005: Ingénieur Système et Développement à Getronics-Decan en mission chez Hewlett Packard

-1ère Mission (2 ans) : Responsabilité du développement et de l’évolution d’un site Web dynamique (technologie objet) en PHP et utilisant un middleware Midgard (opensource) sur un serveur Linux avec une base de données MySql.

-Développement de scripts d’administration du site web en Perl sous Linux.

-Réalisation des spécifications et de la documentation du site.

-Installation, configuration et maintenance des serveurs web Apache.

-2ème Mission (1 an) : Configuration des outils de supervision d’HP et de ses clients tels que HP OpenView (NNM), ITO, Vitalnet et Webtrends.

-Développement de scripts en Perl pour automatiser des taches de configuration.

-3ème Mission (6 mois) : Mise en place d’une architecture informatique de supervision et de support avec des logiciels open-sources. (Nagios, PHP, MySQL…)

-4ème Mission (6 mois) : Gestion et realisation de projets d'evolution au niveau Systeme et supervision reseau.

Dec.1999 à Nov.2000 : Technicien Réseau à Xerox Research Centre Europe Meylan

-Mise en place d’un système de supervision de Réseau (logiciel ipMonitor).



Mes compétences :

Apache

Debian

HTML

ITO

JAVA

LDAP

Linux

Linux Debian

Microsoft Hyper V

Microsoft Server

Microsoft Server 2008

Microsoft Windows server

Microsoft Windows Server 2008

MSSQL

MySQL

Nagios

Opensource

ORM

Pear

Perl

PHP

PhpMyAdmin

Propel

SNMP

SSH

UML

Webtrends

UML/OMT

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

ELearning

XML

Windows Server 2008 R2

TCP/IP

Symfony

Smarty

Secure Shell

SMTP

Personal Home Page

Perl Programming

Microsoft Windows 7

Microsoft Visual Studio

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server

JavaScript

Java RMI

Java Native Interface (JNI)

Hyper-V

HP OpenView

HP Network Node Manager

Git

Extreme Programming

Ethernet

ECLiPSe

Dynamic Host Control protocol

Drupal

Domain Name Server Protocol

Apache WEB Server

AJAX

Informatique

Bootstrap

JQuery