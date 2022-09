Denis DAMEZ

Mes compétences :

- Méthode d'analyse et langage de modélisation : Merise, UML

- LANGAGES : PHP5, XHTML, CSS, SQL99, Javascript (JQuery), XML, AJAX, JSE5/J2EE5(JPA, JavaBeans, GlassFish), C# et C++.

- IDE : Eclipse, NetBeans, Jetbrains, Visual Studio (2005 - 2015)

- BDD : Postgres, MYSQL, SQL SERVEUR, notion ORACLE 10g

- Framework/CMS php : Symfony(MVC), Wordpress, Joomla, Angular

- Outils :

+ Putty,

+ Gestion de bug : Mantis, Redmine

+ Gestion de projet : Psnext

+ Gestion de version : SVN/CVS, Git

- OS : Windows (server2003,XP&7&10), Linux, Mac

- Architectures et techniques manipulées : SOA, Web Services, Buisness Process, ESB



Mes compétences :

Webmaster

JavaScript

Symfony

Java EE

C#

PHP 5

Service-oriented architecture

Intégration

Référencement

c++