Denis DÉMOCRATE

Logarythm : Ingénieur du son (de 2018 à ce jour)

Agence de podcast, coordinateur de production



Ligue de l'enseignement, fédération de Paris : Régisseur Général, de 2014 à 2021



Parisistudio : Ingénieur du son (Prise de son Mixage/Mastering & régie extérieure) de 2008 à 2018



Théâtre du Cormier : Régisseur, de 2006 à 2014



Mes compétences :

Ingénieur du son

Régisseur général

Technicien

_ Accueil des artistes et des équipes techniques. Organisation, mise en place scénique des éléments de sonorisation, lumière, décor. Maintenance des appareils, et normes de sécurité. Sonoriser, éclairer.

_ Prises de sons et mixages-masterings tous styles. Accompagnement technique et artistique pour artistes, entreprises, broadcast. Réalisation de bandes sons, montages

_ Utilisation d'appareils analogiques, numériques, liés à la production et post-production, maintenance et entretien.

_ Spécialisation voix-off franco-étrangères et régie générale événementielle