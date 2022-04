Elsa DEMOCRATE

Diplômée d'une Licence de Langues Etrangères Appliquées Anglais/Espagnol en parcours Industrie des Langues et Traduction Spécialisée, je suis à la recherche d'un emploi de traductrice/interprète/relectrice.

Dynamique, volontaire, autonome et passionnée, je souhaite mettre mes connaissances et mon enthousiasme au profit de votre entreprise.



Mes compétences :

Traductologie, Relecture

Garde d'enfant & Cours particuliers

Word, Excel, Powerpoint, Access

Movie Maker, Photofiltre, Paint

Terminologie, Recherches documentaires