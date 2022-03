A Votre BONHEUR

AVB est la première société des services à la personne engagée pour la santé et l'environnement.



Offrir un service de qualité et de proximité, où l'écoute des besoins et du respect de l'environnement sont au cœur des préoccupations.



AVB est un acteur actif pour améliorer l'empreinte écologique.



Plus d'information sur notre site internet :

http://www.avb-services.com/



Mes compétences :

Chasseur de tête

Formatrice en Ménage écologique

Expertise dans la prise en charge de la dépendance

Expertise Petite enfance

Recrutement des intervenants à domicile

Mise en relation avec des intervenants

Chargées de projet d'établissement

Placement de personnel de maison de luxe