Né à Lyon en 1953, Denis Dufour est compositeur et chercheur, membre de l'Ina-GRM de 1976 à 2000 où il a travaillé entre autres à l'élaboration du système Syter et de l'acousmographe. Créateur, enseignant, organisateur de très nombreux concerts et rencontres professionnelles, il a fondé et dirigé plusieurs formations instrumentales (Trio GRM Plus / TM+, Les Temps Modernes, ensemble Syntax). En 1993, il crée le festival Futura (dédié à l'art acousmatique et aux arts de support du monde entier), puis en 1996 le collectif Motus (pour la production, la formation et l'édition discographique), enfin la structure Syntax (qui comprend un ensemble instrumental, l'organisation de cycles de manifestations, de concerts et de conférences). Il enseigne la composition acousmatique et instrumentale aux conservatoires régionaux de Lyon [1980-1995], de Perpignan depuis 1995, de Paris depuis 2007 et au PSPBB (Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt). Auteur de plus de 150 opus parmi lesquels des œuvres instrumentales (orchestrales, de chambre, vocales ou mixtes) et des œuvres acousmatiques, il est honoré de divers prix. On trouve ses œuvres principalement éditées chez Motus.



