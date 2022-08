Denis GOUJON DE BEAUVIVIER

Conception et mise en production de tous produits et de services dEdition ; Etudes stratégiques et Concepts créatifs ; Design dimage de marque et Design produit ; Traitement de limage ; Print ; Pilotage ; Formation.

Mes forces : Réactif et cependant posé, minutieux et réfléchi, curieux et créatif.

Mon engagement : Identifier, concevoir, proposer et appliquer les solutions les plus opportunes.



D'une formation initiale de graphiste et chromiste-photograveur traditionnel à la révolution de l'imagerie numérique actuelle, mon parcours professionnel s'est enrichi obligatoirement de deux atouts fondamentaux : l'adaptabilité et la polyvalence.



En effet, les métiers des arts graphiques, de l'édition et de la communication ont fondamentalement été bouleversés par la fulgurante progression de l'informatique et du numérique, et plus spécifiquement par celle des produits Apple adoptés à juste titre par notre profession, et demandant sans cesse de "coller" aux perpétuelles et rapides évolutions.



Dès 1977 et de mon premier Apple II E et jusqu'à aujourd'hui, je suis intervenu dans de nombreux secteurs, tant au coeur de mon métier qu'en périphérie de celui-ci, et presque exclusivement dans l'univers Apple et Macintosh, dont ces quelques exemples pour ne citer qu'eux :

- Prise de vues photo et cinéma rapide en milieu industriel.

- Laboratoire photo et cinéma (C41, E6, Sensitométrie).

- Maîtrise des très nombreuses applications graphiques, dont beaucoup depuis leurs origines : Freehand, Ragtime, Illustrator, XPress, Photoshop

- Travaux à la demande des premiers flasheurs, d'uniformisation de l'ID des Fonts ou Polices de caractères afin de rendre ces dernières exploitables lors des premiers flashages (conflits de polices).

- Création, réalisation de produits et de services d'Edition

- Mutation vers le tout numérique et expérimentation vers de nouveau "process" dans les secteurs du pré-presse et de l'édition.

- Accompagnement des entreprises du secteur de la Communication dans la maîtrise de ces nouvelles technologies (Audits, Formations Expert).

- Missions de mutation technologique (PQR).

- Direction artistique et Relations extérieures.

- Consultant communication globale.

- Hébergement et infogérance.



Dynamique et réactif, cependant posé, minutieux et réfléchi, mon tempérament curieux et créatif, m'a donc permis d'accompagner grands nombres de structures du secteur public, privé et associatif, dans leurs projets et dans leurs développements, en matière de stratégie, de communication, de création et de formation.



Ces expériences m'ont permis d'affirmer, au service de ma créativité, mes compétences techniques, mon ouverture d'esprit et d'adaptabilité.



Mes compétences :

Pre-presse Print Edition

Formateur PAO

Communication globale des PME TPE/Artisans/As

Pré-presse

Communication

Graphiste

Formation