Denis JACOB

J'ai commencé mon parcours professionnel en SSII en développant des logiciels. Ensuite, j’ai évolué vers la fonction de chef de projet et de consultant avant-vente en accompagnement technique du commercial. Mon projet le plus significatif, a été de refondre le système d’information d’une entreprise de bijouterie organisée en franchise et en succursale dans toute la France.

Dix ans après mes débuts, dans une entreprise de transport de voyageur, j'ai assuré le poste de responsable des systèmes d'information. Mon projet moteur a été la refonte complète du système d'information en intégrant, sur 18 mois, 6 progiciels métiers. J’ai proposé, défini et déployé une architecture distribuée en m'appuyant sur un outil d’ETL/BPM. J’ai accompagné les fonctionnelles dans leur quête de nouvelles évolutions, de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils (dématérialisation des factures, dématérialisation des tickets vente à bord, module de caisse, outil des dysfonctionnements transports…). J’ai accompagné l'entreprise dans l’évolution de la stratégie digital en orchestrant la mise en place du BI, e-commerce. Avec la responsable des achats, j’ai lancé des appels d’offres publics.

Coté Infra, avec mon équipe de 3 informaticiens, que je salue, nous avons mis en 'DataCenter' 21 serveurs.

Cette expérience de 15 ans m’a permis de connaitre tous les métiers de l’entreprise, de côtoyer des professionnels différents (en informatiques mais aussi dans le transport de voyageurs), de maîtriser leur vocabulaire, de travailler dans une société au service du public, de vivre les changements politiques et donc de m’adapter aux évolutions de la stratégie d’entreprise. J’ai aussi été reconnu pour mon idée de ce système d’information novateur et performant (l’ETL/BPM/GED/WorkFlow AGILIUM) qui m’a permis d’aller vers une autre aventure professionnelle.

Depuis décembre 2018, je travaille chez AGILIUM. Directeur de la production technique des évolutions du produit et de ses packages, je dirige 12 personnes. Pour la production, je suis piloté par la méthode AGILE. J’ai aussi un rôle de Scrum Master, de chef de projets clients, de responsable des systèmes d’information de la société. En avant-vente, je suis sollicité pour évoquer mon expérience d’utilisateur d’AGILIUM auprès de prospects et de clients d’AGILIUM. Je décide, j’arbitre, je priorise, j’organise, je planifie, je contrôle, j’analyse, je rends compte.

Durant ces 27 années d’expériences professionnelle, j’ai appris à me connaitre, à évoluer, à créer. Je suis autonome et apprécie de travailler en équipe.



Mes compétences :

RESPONSABLE

Conseil

Enterprise Application Integration

Informatique

Direction des systèmes d'information

ETL

Transport

E-commerce

Système d'information

Gestion de projet

Esprit d'équipe

Formation

Informatique Décisionnelle BI

DSI

ITIL