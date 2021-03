Denis KAHAMBWE

Spécialiste dans le domaine de l'acquisition de talents et des RH ayant assuré diverses missions de recrutement pour le compte de plusieurs sociétés et cabinets de recrutement français et marocains depuis plusieurs années, je pilote et jassure de bout en bout tous types de missions de recrutement et d'accompagnement des ressources humaines en phase de transition professionnelle.



Soucieux de la satisfaction de mes clients, je propose d'excellentes techniques permettant d'accroître l'efficacité du sourcing et du recrutement qui assurent à nos clients un gain de temps incroyable et des compétences de meilleure qualité dans un processus de recrutement plus humain, agile et adapté, que ce soit en présentiel (on site) ou à distance (Remote).



Fort de mon expérience dans le domaine juridique et de la gestion des ressources humaines, j'ai plus d'une corde à la main, je mintéresse et me diversifie dans d'autres domaines : transformation agile et scrum mastering, gestion des carrières, métiers de la banque et de la finance, des technologies de linformation, droit social, marque employeur et communication.



PS: Je reste ouvert aux opportunités en télétravail ou d'Expatriation pour des postes de Consultant RH (Recrutement et administration) et/ou de Business Developer, métier auquel j'aspire pour parfaire ma fibre commerciale.





Pour tout renseignement utile : deniskahambwe@gmail.com