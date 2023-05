En tant qu'écrivain, j'ai publié une trentaine de livres, dont : "Les Dossiers noirs de la police et de la justice françaises", "Le Guide du militant" et "L'Affaire Seznec".



Avocat à Paris, j'ai notamment assuré pendant 14 ans la défense de la famille Seznec et ai déposé une demande en révision du procès de Guillaume Seznec. Je m'intéresse toujours aux problèmes de révision et tiens un site qui relate en 350 documents l'Affaire Seznec et ses derniers développements : denis-langlois.fr/L-affaire-Seznec



En février 2015, j'ai d'ailleurs publié un nouveau livre "Pour en finir avec l'affaire Seznec", aux éditions de La Différence. Site consacré au livre : pour-en-finir-avec-l-affaire-seznec.fr

.

Janvier 2017. Livre "La Politique expliquée aux enfants (et aux autres)".



Mon livre "La Politique expliquée aux enfants (et aux autres)", illustré par Plantu, était devenu introuvable. En cette année 2017 très politique, j'ai décidé de le remettre à jour et de l'offrir gratuitement aux lecteurs. On pourra en trouver le texte et les illustrations sur le site la-politique-expliquee-aux-enfants.fr



Il est également possible de se procurer le livre-papier correspondant à un prix modique (7 Euros pour 140 pages), un libraire-éditeur militant, SCUP, ayant pris l'initiative de le publier. On peut le commander en se rendant sur la page : la-politique-expliquee-aux-enfants.fr/livre-papier/ Le site de SCUP est sécurisé.



En janvier 2018, pour fêter dignement et fermement le 50e anniversaire de Mai 68, je publie chez SCUP un nouveau livre "Et si la révolution était possible". Site : mai--68-revolution-possible.fr



Mes compétences :

Écrivain

Avocat