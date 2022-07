Denis LAUVERNIER

Apres un parcours dans le domaine des semiconducteurs, j'occupe actuellement un poste de team leader process et industrialisation en électronique.

J'ai travaillé dans différents laboratoires de recherche européens tournés vers la microélectronique et les nanotechnologies. J’ai ainsi profité de leurs capacités technologiques pour mener à bien mes projets de recherche appliqué ayant abouti à la conception et à la fabrication de nouveaux composants photoniques sur semi-conducteurs III-V. Pour y parvenir, j’ai notamment dû lever les verrous technologiques liés à chaque étape de la fabrication des composants.

J’ai également occupé la fonction de responsable de la salle blanche du centre de recherche nanoGUNE dédié aux nanosciences. J’ai alors contribué à mettre rapidement en route le fonctionnement de la salle blanche nouvellement créée et destinée au process technologique. J'avais également pour missions de gérer son équipement et de superviser l'ensemble des activités.

En intégrant l’entreprise OMMIC, je me suis familiarisé avec les besoins et les exigences du milieu industriel en m'occupant d'une partie des activités de production de wafers épitaxiés par MOCVD.

Désormais, au sein de Valeo, je suis en charge d'assurer le développement process et le support pour l'industrialisation de procédés technologiques dédiés aux systèmes électroniques (cartes électroniques, technologie submount avec wire bonding...) tout en apportant mon expertise aux différents projets de développement de systèmes optiques automobiles.

Grâce à ces expériences, je suis aujourd’hui en mesure d'identifier des problématiques technologiques et d'y répondre. Je suis également à même de mener des projets de recherche et développement ou des campagnes de production en connaissant les enjeux techniques et économiques ainsi que les exigences du milieu industriel.



