Denis LEROY

Thérapeute formé à l'analyse transactionnelle et à la Gestalt, j'accompagne des personnes qui pour une raison ou une autre constatent leurs difficultés à se remettre dans la course à l'emploi. D'autres personnes souhaitent simplement changer de travail ou résoudre une difficulté relationnelle. Comment rester dans l'emploi alors que les tensions de son chef ou avec des collègues sont dures? Le coaching permet d'évaluer les chemins vers des modalités plus positives, cela en prenant appui sur la conscience de ses atouts.



Dans le cadre professionnel ou personnel, il y a des fatigues dont on se relève et d'autres non. Le burn-out existe.... prendre un peu de temps pour soi et choisir d'évoluer, pour être bien. L'accompagnement est également utile pour les personnes qui sentent que leur envie de vivre et de travailler s'amenuise. Parfois trois entretiens suffisent à remettre les choses en place, pour d'autres se sera plus long. J'ai suivi une Formation professionnelle de thérapeute certifié en Gestalt à Champ "G" (Marcq en B).



Je me suis spécialisé dans les difficultés liées à l'emploi et à sa recherche. Antérieurement j'ai une formation universitaire en Analyse systémique. Cela m'aide à vite saisir les stratégies et à aider celui qui est en difficulté à comprendre ce qui se passe et à reprendre pieds.

Pour les personnes n'ayant que peu de ressources; une action bénévole est réalisée dans le cadre de l'Association Jobstory... voir le site



Mes compétences :

Gestion de projet