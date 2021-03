Denis MARY

Consultant indépendant en plasturgie spécialité injection:

Expert senior PCAM ( programme européen )

Expert senior auprès du Centre Technique de la Chimie ( Tunisie )

Enseignant en plasturgie pour les CFP , CIRFAP et BTS Europlastic .

Fort de plus de 30 ans de pratique dans la conception, l’industrialisation et la mise au point d’ensembles en thermoplastiques injectés , je suis rodé aux impératifs techniques et qualité des industries modernes , notamment dans le secteur automobile .

Après de nombreuses années à la Direction Technique d’une entreprise monégasque renommée, j’ai acquis une solide compétence dans tous les domaines de cette industrie, de la conception du produit, son industrialisation et sa mise en production jusqu’à la maintenance des outillages et du parc machine .Le recrutement et la formation des techniciens en injection complètent ma palette de qualifications.

L’occupation du poste de responsable de production m'a permis de parfaire mon panel de compétences par la gestion de la production et des ressources humaines , ainsi que la maîtrise des outils qualité liés à ces fonctions .

Ayant piloté l’implantation de nouvelles unités de production en métropole comme à l’étranger (Tunisie) et suivi la réalisation de nombreux outillages notamment en Chine , les déplacements font partie de mon quotidien professionnel.

DM Consulting accompagne les entreprises dans les domaines de la conception , de l'industrialisation et de la production de pièces en thermoplastiques , ainsi que la formation des techniciens du niveau d'assistant régleur à celui de metteur au point en industrialisation .

En partenariat avec différents organismes renommés , je réalise aussi régulièrement des missions d'expertise et de mise à niveau des entreprises en France comme à l’étranger (Chine et Tunisie notamment ) ainsi que de programmes de formation( tous niveaux ) .

N'hésitez pas à me consulter pour tout projet personnalisé .



Mes compétences :

Moulage