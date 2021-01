Passionnée de référencement, forte de 15 ans d'expérience dans le domaine, j'ai commencé ma carrière en référencement (SEA/Adwords/Shopping/SEO) puis j'ai élargi au fur et à mesure mes compétences (Market Place, retargeting, Affiliation, Réseaux sociaux, Web Analyse, etc.) et sur divers secteurs passionnants et variés (liste non exhaustive) : e-commerce, banque/assurance, hôtellerie, PME/TPME, automobile, équipement maison, électronique, presse, mode, etc. pour petites et grandes marques. Branding ou ecommerce, B2B ou B2C, je suis à l'aise avec de nombreux sujets.



Vous?

- Petite, moyenne ou grande entreprise, vous souhaitez développer votre visibilité et / ou votre chiffre d'affaire, remplacer temporairement un collaborateur absent, vous faire aider dans le recrutement d'un spécialiste, vous aider à prendre de la distance pour une réflexion stratégique, aider vos équipes à gagner en temps sur des taches consommatrices de temps réduisant le temps d'optimisation, ou tout simplement les faire évoluer en compétences sur leur métier.



- Agence ayant besoin d'un coup de pouce ponctuel, pour remplacer vos collaborateurs absents et assurer le quotidien ou vous aider dans vos appels d'offres (que j'ai pratiqué longtemps en agence, mais aussi de l'autre coté de la barrière puisque j'ai pu moi même sélectionner des prestataires chez l'annonceur).



- Même si je ne vous ai pas cité, mais que mon profil vous parle pour vos besoins...



Rencontrons nous!



Mes compétences :

Stratégie web

E-reputation

Accessibilité numérique

Achat d'espace on line

Retail

Achat d'espace

Retargeting

Affiliation

Gestionnaire de flux

