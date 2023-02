Elise STADLER-GAVELLE

14 années d’expérience dans le domaine du Marketing On Line - Experte en Search Marketing et Acquisition clients Web - Anglais courant - Formation



CULTURE METIER/INNOVATION DIGITALE

- Construction et pilotage de la stratégie de trafic web

- Pilotage du budget web acquisition (plusieurs millions d’Euros)

- Gestion opérationnelle des campagnes trafic



FORMATION

- Conception de plans de formation Consultants

- Animation de modules adaptés

- Accompagnement et intégration des nouveaux salariés

- Intervention pédagogique en école sur la culture métier

- Réalisation d’interview en conférence et sur le web



MANAGEMENT

- Gestion des projets et des objectifs de l’équipe

- Formation des collaborateurs, détection et valorisation du potentiel

- Recrutement

- Mise en place et évaluation des missions



COMMERCIAL

- Recommandations d’objectifs commerciaux

- Développement et suivi de Chiffre d’Affaires



Mes compétences :

Adwords

Affiliation

Business

COMMERCE

Display

E commerce

E-mailing

Liens sponsorisés

Marketing

Marketing on line

Marketing web

online marketing

Sea

Search

Search marketing

SEM

Stratégie

Web

Web marketing

Management

Real time bidding

Mobile marketing

Webmarketing

Animation de formations

Comparateur de prix

Formation

Social media

Facebook

Google analytics

Google Adwords