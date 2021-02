Mes compétences :

Direction informatique

JavaScript

C

C++

C#

Java Platform

Gestion de projet

Linux

JQuery

AngularJS

CSS 3

HTML 5

PHP

Google Maps

Perl

PHP 5

PHP 4

SQL

Administration système

Android SDK

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Flash

Git

Administration réseaux

Adobe Premiere

SEO

Compass