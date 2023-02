Christian BESNIER

Professionnel de l'immobilier d'investissement depuis plus de 20 ans, j'ai pu au cours de ces années développer mon réseau BtoB auprès des Conseils en Gestion de Patrimoine, Family office, Banques Privées et réseaux commerciaux.

Développement du C.A, détermination de objectifs commerciaux, approche qualitative, Spécialisé en fiscalité immobilière et gestion de patrimoine.

Manager d’équipes commerciales en interne et en prescripteurs, j'ai développé des modules de formation …(Montage d'opérations, Fiscalités, approche et technique de vente/analyse PNL).

J'ai également mis en place des simulateurs d'investissement afin d'apporter une assistance dans le cadre de choix d'investissement.



J'ai choisi d'amener un regard de compétence et une vision patrimoniale la plus globale, pour répondre à la demande des investisseurs en adéquation avec les objectifs de l’entreprise.



