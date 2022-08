Pierre-Alain DEGERT

Après avoir travaillé pendant plusieurs années, dans différentes sociétés de services#, (grande distribution et publicité) j'ai décidé de changer de secteur d'activité. Depuis décembre 2004, je travaille dans l'immobilier#, plus particulièrement dans la transaction d'habitation pour particuliers (maison, appartement terrain ou propriété).

Depuis novembre 2011, j'ai crée une agence ORPI sur Lyon 8e avec mon associé pour proposer la vente, l'achat, la location ou la gestion de biens immobiliers sur le SUD EST de LYON ou ailleurs....

Ayant venu mes parts de société en 2022, j'ai démarré une nouvelle activité dans la gestion locative et location à TASSIN LA DEMI LUNE au sein du réseau ORPI;

N'hesitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services et nous sommes toujours en recherche de commerciaux pour développer mon entreprise.



À bientôt.



Nos activités sont:

TRANSACTION#-LOCATION#-GESTION#



Mes compétences :

Informatique

Négociation commerciale

Marketing

Expert

LYON

Amiante

Gestion

Immobilier

Location