Olivier MERAND

Chef d'entreprise depuis septembre 1993 après 4 années passées dans le domaine bancaire et une année dans l'animation.

Je suis aujourd'hui agent immobilier et ce depuis 22 ans.

A la recherche de partenaires financiers pour effectuer de petites ou importantes opérations immobilières.

Fort d'une expérience intéressante je souhaite effectuer des opérations ou la prise de risque est constamment mesurée et ou les profits dépendent autant du montage de l'opération que des capitaux apportés