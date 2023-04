Denis POITOU

Je suis responsable communication et coordination chez Rigolo Comme La Vie : premier reseau de crèches de la région des Hauts-de-France.



Notre mission : création, gestion et management de structures d'accueil petite-enfance (crèches, micro-crèche, espaces loisirs, accueil de loisirs...) en partenariat public-privé autour de projet sociaux novateurs et créateurs de liens (intergénérationnel, handicap, éco-citoyenneté, aide à la parentalité...).

> 33 crèches (Nord, Pas-de-Calais, Aube, Seine et Marne, Aube) / 1000 places de crèches / 2300 enfants accueillis

> activités loisirs : accueils de loisirs (mercredis récréatifs, vacances scolaires, périscolaires) / TAP-NAP

> 380 collaborateurs

> 230 clients entreprises et collectivités





www.rigolocommelavie.fr

www.facebook/rigolocommelavie



J'ai le plaisir d'accompagner N'JOY (marque de prestations d'animations ludiques et pedagogiques pour les accueils de loisirs, collectivités, particuliers...), depuis juin 2016, dans le developpement de sa communication (B to B, B to C...).



Je suis également chargé de cours au sein du département information et communication (IUT B Lille 3). L'idee est de partager ma passion de la communication et de transmettre la vision opérationnelle-terrain aux étudiants de licence profesionnelle et de deuxième année.



Mes compétences :

communication interne

relations presse

création graphique

coordination

gestion de projets

pilotage des prestataires

gestion de budgets

communication externe et institutionnelle

Management visuel