Denis VIAL

Depuis 1984, le fil conducteur de ma carrière est la filtration par membranes appliquée au traitement des eaux.

J'ai acquis cette expertise au sein de grands groupes internationaux, d'abord durant 17 ans dans différentes filiales du groupe Suez - Lyonnaise des eaux dont 4 ans aux États-Unis, puis pendant presque 8 ans au sein de Pall Corporation, groupe américain leader dans le domaine de la filtration. Au cours de ces années, j'ai occupé des fonctions Techniques / Ingénierie, Commerciales et Marketing / Communication.

En 2010, jai créé AQUA MEMBRANE CONSEIL, société de conseil en filtration par membranes appliquée au traitement des eaux pour mettre mon expertise à disposition des collectivités locales, cabinets conseil, sociétés de traitement d'eau et investisseurs par le biais détudes, audits, diagnostics et formations adaptées à chaque demande.

En mars 2014, jai rejoint inge GmbH, société créée en 2000, filiale de BASF de 2011 à 2019, puis intégrée à DuPont Water Solutions au 1er janvier 2020. inge GmbH développe et produit des membranes organiques dultrafiltration utilisés dans le traitement des eaux municipales et industrielles. J'ai occupé la fonction de Global Business Development Manager jusqu'au octobre 2016 puis celle de Spécialiste marketing stratégique et gestion de produit.

Depuis septembre 2020, j'ai relancé mon activité de consultant au sein d'AQUA MEMBRANE CONSEIL.



EXPERTISE :

Filtration par membranes

Traitement des eaux



BIBLIOGRAPHIE :

Plus de 30 articles et publications dans le domaine du traitement de l'eau par membranes (bibliographie disponible sur http://www.aqua-membrane.fr/pdf/bibliographie.pdf)



LANGUES :

Français : langue maternelle

Anglais et Espagnol : courant



MOTS CLEFS :

Membranes, Ultrafiltration, Microfiltration, Eaux potables, Eaux usées, Eau de mer, Eaux industrielles, Environnement